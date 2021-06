Große Pläne für das Biker-Paradies Muckenkogel

Angespannt ist das Verhältnis von Spaziergängern und Mountainbikern nicht erst seit gestern. Wie berichtet, tobte im Wienerwald um Klosterneuburg lange ein Streit um die Nutzung der Stiftsforste. Wanderer und Zweirad-Fans gerieten sich in der Vergangenheit öfter in die Haare, die Forstverwaltung musste an ein rücksichtsvolles Miteinander appellieren. In der Wachau gipfelte der Zwist sogar in einer gefährlichen Aktion: Unbekannte hatten hier Falldrähte über die Fahrradbahn gespannt. Die Suche nach dem Schuldigen verlief bisher allerdings im Sande.