Skurril! Verstappen-Manöver gegen einen Baum-Ast

Runde drei im Rennen in Baku. Max Verstappen nähert sich der tückischen Kurve 15, die - nicht nur ihm - schon am Samstag zum Verhängnis geworden war. Diesmal nimmt er die Abkürzung, fährt die Kurve also von innen. Erst in der TV-Zeitlupe war klar: Ein Ast von einem über die Strecke hängenden Baum war offensichtlich abgebrochen und auf die Strecke gefallen. Das bestätigten die ORF-Kommentatoren nach anfänglichen Zweifeln Minuten später.