Symposium am Floß soll den Lendkanal beleben

Arbeitssitzung in Form eines Symposiums

Die besten Ideen aus der Vergangenheit und neue Konzepte sollen umgesetzt werden. „Den Auftakt macht eine Arbeitssitzung in Form eines schwimmenden Symposiums“, sagt VP-Stadtchefin Julia Löschnig. „Ziel ist es, dass am Floß konkrete Ideen präsentiert werden.“