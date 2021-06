Linzer bastelte Plattform für freie Impftermine

„Verdiene damit keinen Cent“

Auf der Internetseite des Linzer Software-Entwicklers Frederic Köberl geht das schneller. Unter der Adresse www.jaukerl-ooe.m8.at sind alle freien Termine in Oberösterreich aufgelistet (siehe Faksimile). „Bei Gesprächen am Arbeitsplatz habe ich gemerkt, dass so eine Übersicht fehlt“, erklärt Köberl. Dieses Manko wollte er beheben. Der Programmierer betont auch, dass er nur die Infos für freie Termine biete, eine Anmeldung geht weiterhin ausschließlich über die offizielle Plattform des Landes.