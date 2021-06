Ärztin macht keine Corona-Impfungen mehr

„Ich streiche meine Impfordination und werde nur noch die Zweitstiche bei meinen Patienten durchführen“, sagt Verena Steinlecher, Ärztin im Gasteinertal. Der Grund: Bereits bei ihr angemeldete Impfwillige werden von der Teststraße im Tal einfach übernommen. Denn im Tal wurden in den Betrieben Listen aufgelegt, in denen sich jeder für die Impfung anmelden konnte und diese auch ohne Priorisierung erhalten hat. Steinlechner hatte sich gegen eine Beteiligung im Zentrum entschieden und hat weiter in der eigenen Praxis die Stiche bei ihren Patienten gesetzt. „Ich habe dafür extra einen Mitarbeiter für zehn Stunden in der Woche angestellt“, so die Ärztin.