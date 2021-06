Wiener Regenbogenparade kehrt 2021 als Demo zurück

So wie damals, ohne Trucks, wird die 25. Regenbogenparade am 19. Juni, um 14 Uhr vor dem Rathausplatz starten, ehe sie zur Abschlusskundgebung um 17 Uhr wieder am Rathausplatz eintrifft. Die Veränderung ist natürlich der Pandemie geschuldet, ein ordentliches Zeichen für Menschenrechte, Respekt und Akzeptanz will die größte Demo des Landes dennoch setzen. Zahlreiche Aktivisten und Politiker werden erwartet.