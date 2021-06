Experten: Fallzahlen sinken weiter, aber langsamer

Die aktuellen Prognosen gehen von einem Infektionsgeschehen von rund 350 Neuinfektionen am letzten Prognose-Tag am kommenden Mittwoch aus (9. Juni). Bis dahin wird eine Sieben-Tage-Inzidenz von 28,9 Fällen je 100.000 Einwohnern erwartet. Die Entwicklung in den einzelnen Bundesländern ist dabei unterschiedlich. Die Spannbreite der Sieben-Tage-Inzidenz am letzten Prognosetag reicht von 15 im Burgenland bis 86 in Vorarlberg.