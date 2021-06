Parasit zerstörte Leber: Spektakuläre Operation

Infektion breitete sich langsam aus

Frau K. hatte noch keine Beschwerden gehabt. Die Infektion hatte sich langsam ausgebreitet; wie alles bei dieser Krankheit langsam beginnt: die Inkubationszeit, also von der Ansteckung bis zum Ausbruch dauert etwa fünf bis 15 (!) Jahre. Das Klinikum Klagenfurt entschied sich, eine Zweitmeinung einer Universitätsklinik einzuholen. Diese empfahl, die Operation unter Bereitschaft zu einer Lebertransplantation durchzuführen. Trotzdem entschied sich die Patientin für das Klinikum Klagenfurt; in vollstem Vertrauen in Primarius Prof. Reinhard Mittermair und dessen Team.