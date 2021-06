Fässer aus Niederösterreich als Export-Hit

Mit seinen 1000 m2 Fläche ist der neue Firmensitz nicht nur groß genug für die rund 400 Fässer, die hier pro Jahr von Hand gefertigt werden, sondern sichert auch 15 Jobs. Darunter zwei Lehrlinge, wie Schön betont: „Wir legen großen Wert auf die Ausbildung, ich habe viele Jahre selbst in Pöchlarn an der Berufsschule unterrichtet.“ In Österreich wird nur noch dort das Handwerk der Fassbinderei unterrichtet – auch aus Deutschland kommen die Auszubildenden nach Niederösterreich.