Mähroboter im Visier von Kriminellen

Am helllichten Tag schlugen die Täter diese Woche in der Kulturmetropole Grafenegg zu. Ein Rasenmähroboter im Wert von 1500 Euro wurde kurzerhand eingepackt und unerkannt abtransportiert – Hinweise von Besitzern und Nachbarn gibt es nicht: „Die dazugehörige Ladestation war diesmal wohl aber zu gut verbaut, da scheiterten die Täter“, rätseln auch die Ermittler. Zwar läuft die Fahndung seit Dienstag 15.45 Uhr auf Hochtouren, doch großen Erfolg verspricht man sich nicht mehr. Zu oft wurden in den vergangenen Wochen diverse Gartengeräte und Mähroboter illegal abtransportiert oder waren plötzlich nicht mehr auffindbar.