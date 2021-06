Golf-Superstar gab seiner Freundin Playboy-Verbot

Unmoralisches Angebot

Ganz anders reagiert indes ihr berühmter Lebenspartner Dustin Johnson. „Der Playboy hat mich 2013 gefragt, ob ich Fotos machen möchte“, erinnert sich Paulina. „Ich dachte: Ja, das ist eine tolle Gelegenheit“, so das Model in einer aktuellen Folge des Podcasts “Pillows and Beer". Aber der Golf-Star war nicht so scharf darauf, dass seine zukünftige Braut nackt in der Zeitschrift für die ganze Welt posiert und er war sogar bereit, ihr jene Geldsumme zu geben, welche ihr der Playboy angeboten hatte, nur damit sie das lukrative Angebot ausschlägt.