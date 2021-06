Masken-Mahnung: Kopfstöße gegen Buslenkerin

Die Pandemie flaut gerade ab, am Landesgericht Innsbruck ist Corona derzeit aber häufig Thema: So zuckte ein 29-Jähriger völlig aus, weil eine Innsbrucker Busfahrerin per Lautsprecher an die Maskenpflicht erinnert hatte. Die Frau wurde mit zwei Kopfstößen verletzt und leidet noch heute. Der Mann muss nun in eine Anstalt.