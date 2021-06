Tränen bei ManCity-Ass: „Werden ihm helfen müssen“

Doch kurz vorm EURO-Auftakt - die Osteuropäer starten in Österreich-Gruppe C am 13. Juni in Amsterdam gegen die Niederlande - macht man sich um den Blondschopf Sorgen: Sintschenko ist beim Champions-League-Finale vergangenen Samstag in Porto nicht nur die volle Distanz für die Citizens bei der 0:1-Niederlage gegen Chelsea auf dem Feld gestanden. Er hat zudem nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass der Titeltraum von Coach Guardiola und Co. platzte.