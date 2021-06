Arbeitslosigkeit in Salzburg sinkt weiter

Im Vergleich mit dem Mai 2019, also vor der Covid-Pandemie, sind das allerdings noch um 1302 Personen oder 10,2 Prozent mehr Arbeitslose. Die Zahl der Teilnahmen an Schulungs- und Ausbildungsaktivitäten ist im Zuge der Corona-Joboffensive gegenüber dem Vorjahr um 94 Prozent oder 1375 Personen auf 2837 gestiegen (gegenüber Mai 2019 um 13,6% bzw. +340 Personen). Damit sind insgesamt 16.964 Menschen ohne Beschäftigung. Das bedeutet im Vorjahresvergleich mit minus 37,4 Prozent den stärksten Rückgang in Österreich (Österreich: -24,1%), im Vergleich zum Mai 2019 aber einen Zuwachs von 10,7 Prozent.