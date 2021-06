BravoMovies: Vorsicht vor diesem Streaming-Dienst!

Mit Filmen wie „The Dog Woof“, „Women‘s Day“ oder „The Perfect Match“ will der Streaming-Dienst BravoMovies Netflix & Co. Konkurrenz machen. So scheint es zumindest. Es gibt nur einen Haken: Keinen der genannten Filme gibt es wirklich, vielmehr versteckt sich hinter dem Portal eine bislang wohl ziemlich einmalige, weil sehr komplexe Cyber-Falle.