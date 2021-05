Thiem: „Bin echt schockiert nach dieser Würgerei“

2:0 in Sätzen in Führung, doch für Tennisstar Dominic Thiem kam bei den French Open in Runde eins das Aus! Der 27-Jährige unterlag dem Spanier Pablo Andujar in einer Achterbahnfahrt 6:4, 7:5, 3:6, 4:6, 4:6 und muss die Heimreise antreten. Ausgerechnet bei seinem Lieblingsturnier erreichte die Krise den Höhepunkt . . .