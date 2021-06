L’Oréal: Kate Winslet wird Markenbotschafterin

„Akzeptiere meine Fehler“

Auch Winslet freut sich über die Zusammenarbeit: „Es hat Arbeit gekostet, an einen Punkt zu gelangen, an dem ich mich nicht dafür rechtfertige, wer ich bin, an dem ich meine Fehler akzeptiere. Ich freue mich sehr, jetzt auch für L’Oréal Paris als Botschafterin sagen zu können: Es braucht Mut und Kraft, daran zu glauben, dass du es wert bist. Manchmal mag es schwer sein, dieses Selbstwertgefühl zu empfinden... Wir alle kennen solche Momente und das macht uns menschlich. Aber je häufiger du dir sagst, dass du es wert bist, je mehr du an das glaubst, was du wirklich bist, wie auch immer du dich selbst definierst, desto mehr wirst du den Glauben an dich selbst finden. Du wirst fühlen, dass du es wert bist.“