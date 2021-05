17-Jähriger crasht mit zwei Promille vier Autos

Ein 17-Jähriger war am Samstag gegen 23.55 Uhr im Vorarlberger Kleinwalsertal mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. In der Mittelberger Wildentalstraße verlor der Teenager die Herrschaft über sein Fahrzeug und raste ungebremst in vier, auf einem Privatparkplatz neben der Gemeindestraße, abgestellte Fahrzeuge.