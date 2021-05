EMA gibt grünes Licht für Impfung von Jugendlichen

Nationales Impfgremium am Zug

Nach der Entscheidung der EMA erfolgt noch eine Überprüfung durch das Nationale Impfgremium (NIG) in Österreich. Bei einer entsprechenden Freigabe würden in den nächsten Wochen Informationskampagnen für die Eltern anlaufen, versprach Mückstein am Freitag. Allerdings würden die Priorisierungen weiterhin von den Ländern entschieden. Es sei aber genügend Impfstoff vorhanden, sagte der Minister.