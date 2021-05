Schickt dieser Teenager Kimi in die „Pension“?

Steiler Aufstieg schon als Kind

Mit siebeneinhalb Jahren beginnt der Franzose mit der Rennsport-Karriere. Und sofort geht es steil bergauf. In Frankreich fährt er schon in den ersten Jahren der Konkurrenz davon, er hat auch kein Problem mit dem Umstieg aus dem Kart in die Formel 4, in dieser Kategorie triumphiert er zuerst in Frankreich, dann, gegen wesentlich erfahrenere Konkurrenz, auch in Deutschland. Auch in der Formel 3 leuchtet sein Talent schon von weitem hervor: Der 16-Jährige verpasst um mickrige drei Punkte in seinem ersten Jahr den Titel.