Wintersaison war für Tourismus quasi Totalausfall

„Die Schließung der Beherbergungsbetriebe während der kompletten Wintersaison 2020/21 hat den Tourismus in Österreich im Winter 54,44 Millionen Nächtigungen gekostet, insgesamt wurden nur 5,57 Millionen Nächtigungen registriert. In der letzten von der Pandemie unbeeinflussten Wintersaison 2018/19 wurden 72,92 Millionen Nächtigungen erzielt“, so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.