Ferienhotels trotz Corona-Vorschriften gut gebucht

„Es wird Wien nur gelingen, halbwegs gut durch den Sommer zu kommen, wenn sie Gäste aus Drittstaaten haben“, strich Kraus-Winkler hervor. Die Sommerbuchungen in der Großstadt sind noch den Umständen entsprechend mager - die Hotels in Wien hätten „zwischen zehn und 30 Prozent ‘on the books‘“ und hofften, „im Schnitt über die Betriebe wenigstens 30 bis 40 Prozent zu erreichen“, so die Touristikerin. In der Ferienhotellerie wiederum seien die Buchungsanfragen „jetzt einmal sehr stark“ gestiegen. Es werde voraussichtlich auch „extrem kurzfristig gebucht“.