3-G-Nachweis: Einreisekontrollen bleiben aufrecht

Test-Kontrollen lösten am Samstag Stau an der Grenze aus

Unterdessen herrschte am Samstag an den Grenzübergängen bereits reges Treiben. Vor allem an den deutschen Grenzübergängen gebe es zum Start in das Pfingstwochenende Staus und Wartezeiten, berichtete Harald Lasser vom ÖAMTC.