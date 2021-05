Nachbarin in Wien mit Corona-Infektion gedroht

Nicht gerade in Frieden - um es höflich zu sagen - leben eine junge attraktive Boutique-Besitzerin und deren nicht mehr ganz so junge Nachbarin, eine Dame, in Wien. Das Verhältnis wurde nicht gerade besser, als die Jüngere der Älteren gedroht haben soll, sie mit Corona anzustecken. Was sie nämlich tatsächlich hatte!