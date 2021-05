„Krone“-Forum: Wie würden Sie einschreiten?

Wie reagiert man als Opfer oder auch Zeuge eines Übergriffs am besten? Oft ist bei einem Überfall der Kontakt zur Polizei erst im Nachhinein möglich, wie zuletzt bei einer Studentin, welche in der Wiener U-Bahn angegriffen wurde. So etwas kann jeden treffen, nach einer Überfallserie in Wien rief die Wiener Polizei auf, dunkle Straßen in der Nacht zu meiden und auch die ÖBB kooperiert mit der Kärntner Polizei, um Fahrgästen auf Bahnhöfe und in Zügen mehr Sicherheit zu vermitteln. Wie würden Sie in so einer Situation handeln? Wir freuen uns auf Ihre Tipps unten in den Kommentaren!