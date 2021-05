Junge Canyoning-Sportlerin stürzt Wasserfall hinab

17 Meter in die Tiefe gestürzt

Beim Zugehen auf diesen Standplatz rutschte eine 27-jährige Teilnehmerin ohne Fremdeinwirkung aus, trieb an der Gruppe vorbei und stürzte in der Folge gut 17 Meter über den Wasserfall ab. Dabei zog sich die junge Frau Rückenverletzungen unbestimmten Grades zu und wurde nach Taubergung durch den Rettungshubschrauber „Christophorus 8“ in das Krankenhaus Kempteni in Deutschland eingeliefert.