Tinte ist trocken! 99ers angeln sich Schweden-Star

Das ist ein Transfer-Hammer! Die Graz99ers verpflichteten Eishockey-Profi Simon Hjalmarsson. Der Schwede ist ein absoluter Top-Transfer, wechselte vom aktuellen Champions-Hockey-League-Sieger Frölunda an die Mur. Der 32-jährige Stürmer hat eine beeindruckende Vita aufzuweisen, wurde mit Schweden unter anderem Weltmeister. Nun will er in Graz zu Höhenflügen ansetzen.