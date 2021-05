Schlucht in Bad Hofgastein vor Wiederöffnung

Die Sanierungsarbeiten an der Gadaunerer Schlucht sind mittlerweile fast abgeschlossen. Am 17. Mai wurde der Katharinastollen per Sprengung durchgebrochen. Dieser ersetzt den ehemaligen Stollen sowie den Freiluftweg. Starke Unwetter sowie heftige Vermurungen setzten dem Tunnel im November 2019 dermaßen zu, dass er ab diesem Zeitpunkt gesperrt werden musste. Um Wanderern in Zukunft die größtmögliche Sicherheit zu bieten, wurde nun ein neuer, 68 Meter langer Stollen angelegt. Voraussichtliche Öffnung des Höhenweges: Ende Juni des heurigen Jahres.