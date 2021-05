Spurlos verschwunden: Mutter bangt um Manuel (22)

Sein Handy wurde abgeschaltet

Gegen 16.30 Uhr sei er mit seinem weißen Seat zu einem Freund, der in Wallsee – bei seinen Eltern – wohnt, gefahren. Kurz nach 22 Uhr habe sich Manuel dann auf den Weg nach Hause gemacht, so die Familie. Um ca. 22.30 Uhr kaufte der Niederösterreicher noch mit seiner Bankomatkarte bei einem Automaten in Amstetten eine Schachtel Zigaretten; um 22.45 Uhr war er, laut WhatsApp, zuletzt online; bald darauf wurde sein Handy abgeschaltet.