Großspurige Kampfansagen gibt’s keine. „Weil die Konkurrenz ja auch nicht auf der faulen Haut liegt“, sagt der 43-Jährige, der für die bewegendsten Momente dieser Saison nicht lange im Gedächtnis kramen muss: „Das war der Sieg gegen Rapid, als wir gewusst haben, jetzt sind wir in den Top-3. Da ist alles abgefallen, die Augen der Spieler waren voller Glück. Und der Sieg in Salzburg, das war so ein Startmoment. Aber es hat viele schöne Stunden gegeben.“



Neuzugang ante portas

Bereits am 15. April vermeldete die „Steirerkrone“: „Sturm jagt Liefering-Talent!“ Jetzt scheint der Deal vor dem Abschluss zu sein. Laut „Krone“-Infos soll der Wechsel des Mittelfeld-Allrounders, der heute seinen 20. Geburtstag feiert, zu den Schwarzen unter Dach und Fach sein. Sportchef Andreas Schicker lässt sich nicht in die Karten blicken, wiederholt gebetsmühlenartig: „Er ist ein interessanter Spieler.“ Eine Heimkehr von Leihspieler Michael Lema (Hartberg) wäre dann wohl vom Tisch.