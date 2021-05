Hauptmieten zogen in 4 Jahren um 12,2 Prozent an

Mieten in Salzburg am höchsten

Regional betrachtet am höchsten waren die durchschnittlichen monatlichen Mieten inkl. Betriebskosten im Vorjahr im Bundesland Salzburg mit 9,9 Euro pro Quadratmeter, gefolgt von Vorarlberg (9,6 Euro) und Tirol (9,2 Euro). Am günstigsten kamen Hauptmietwohnungen im Burgenland mit 6,4 Euro je Quadratmeter und Monat. Im Bundesland Wien mit einem besonders hohen Mietwohnungsanteil kamen die Mieten inkl. Betriebskosten im Schnitt auf 8,6 Euro.