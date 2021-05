Pfingstverkehr: Geringste Todeszahl seit 1967

Von Freitag bis einschließlich Dienstagfrüh zeige die vorläufige Unfallbilanz des Pfingstwochenendes eine Verkehrstote, so Innenminister Karl Nehammer. Eine 28-jährige Autofahrerin erlag in Kärnten nach einem Unfall ihren Verletzungen. „Das bedeutet das bisher niedrigste Ergebnis seit Einführung der Statistik im Bundesministerium für Inneres im Jahr 1967“, berichtete Nehammer. „Zum Vergleich dazu mussten in den bisher schlimmsten Jahren 45 Tote im Jahr 1979 und 44 Tote am Pfingstwochenende 1984 beklagt werden.“ Auffällig an der Bilanz an diesem Pfingstwochenende: Der große Anteil an Unfällen mit motorisierten und nicht motorisierten Zweirädern.