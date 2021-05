Regenwetter lockt süße „Großfamilie“ in Freibad

„In den vergangenen Tagen hat die Ente in unserem Biotop noch gebrütet, heute war es dann wohl Zeit für einen ersten Ausflug“, erzählt eine Mitarbeiterin des Neuwaldegger Bades. Und so watschelte die stolze Enten-Mama mit ihren zehn Kücken am Montag zum Pool, wo die Familie ein ausgiebiges Bad nahm.