Bundesheer-Übung ohne einen Corona-Fall beendet

In der vergangenen Woche wurde die Sonderwaffenübung des Jägerbataillon Steiermark durchgeführt. Mehr als 500 Milizsoldaten absolvierten Schießtrainings und andere Vorhaben am Truppenübungsplatz Seetaler Alpen und in der Landwehrkaserne St. Michael. Trotz geäußerter Bedenken wurde diese planmäßig und ohne Corona-Infektionen abgeschlossen.