Kärnten wird von oben neu vermessen

Wie die Vermessung aus der Luft funktioniert?

Mittels eines am Flugzeug montierten Systems, das Laserscanning durchführt. Aus den gewonnenen Daten werden dreidimensionale Höhen- und Oberflächenmodelle berechnet. Geländemodelle zeigen exakte Geländeformen und Vegetation. Künstliche Objekte - also zum Beispiel Häuser und Stromleitungen - werden entfernt. „Bereits 2006 wurde die erste flächendeckende Befliegung Kärntens mit der Technologie Laserscanning durchgeführt. Ab 2021 beginnt nunmehr die exakte Neuvermessung unseres Landes, die mehrere Jahre dauern wird,“ so Schaar.