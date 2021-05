Staatssekretär behandelte Corona-Patienten in NÖ

Ob die vielen freiwilligen Helfer in den Teststraßen, furchtlose und unermüdlich arbeitende Kassiererinnen im Supermarkt oder die vielen tüchtigen Pfleger in den Betreuungszentren und Spitälern - sie alle dürfen sich zu Recht als Helden der Krise sehen. Wenn nach drei Infektionswellen jetzt aber resümiert wird, darf rückblickend betrachtet auch ein weiterer Name auf der Helden-Liste nicht fehlen - jener von Dr. Peter Stachura. Seit September 2017 ist er als Arzt im Universitätsklinikum in St. Pölten tätig. Seit dem Juli 2020 und bis zum 21. April wurde das Arzt-Sein für ihn aber zum Nebenjob.