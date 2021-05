Viertes Kind für „Bambi“ Nina Bruckner im Anrollen

Letzter Versuch brachte gewünschten Erfolg

Dann wagte sie jedoch einen letzten Versuch im Krankenhaus Mödling, der den gewünschten Erfolg brachte. Der Oberarzt konnte das Köpfchen der kleinen Leyla „mit einem Purzelbaum“ nach unten positionieren. Dem Baby und ihr gehe es gut. „Ich bin so überglücklich, dass ich nun den Kaiserschnitt-Termin absagen kann und die letzten Tage noch in Ruhe genießen kann. Ich bin so erleichtert.“