In China-Restaurant drohte eine Gas-Explosion

Die Firma Erdgas Linz war am Donnerstag in Marchtrenk bei der Prüfung einer Erdgas-Hauptversorgungsleitung im Einsatz. Dabei stellten sie bei einem China-Restaurant fest, dass die Konzentration an Flüssiggas zu hoch war. Bei näherer Begutachtung konnte ein Leck in der dortigen Flüssiggasanlage festgestellt werden, wodurch bereits der gesamte Bereich mit Gas befüllt war und eine hohe Explosionsgefahr bestand. Sämtliche Einsatzkräfte wie Feuerwehr, Polizei und die zuständige Behörde wurden alarmiert und das Gasthaus wurde umgehend geräumt.