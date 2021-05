„Ein Achterl und ein Testerl, bitte . . . “

Die Teststraßen, sie waren am Dienstag und Mittwoch so gut besucht, wie schon lange nicht mehr. Die Aussicht auf Kaffeehaus & Co. war für viele Niederösterreicher wohl genug Anreiz, sich das Attest zu holen. Doch nicht alle Gäste befolgten die 3-G-Regel auf Anhieb. Dass auch in Gastgärten die Test- und Impfpflicht gilt, hat sich nicht bei allen herumgesprochen, auch dass Wirte nur in Ausnahmefällen Testkits servieren. In diesem Zusammenhang mehrte sich die Kritik an Selbsttests, kostenlos von der Wirtschaftskammer zur Verfügung gestellt werden. „Die 20 Tests pro Woche sind eindeutig zu wenig“, kritisierte etwa ein Gastronom aus Amstetten.