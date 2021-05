Hochzeitstag vergessen: Ehefrau ruft die Polizei!

Vielen Menschen bleibt der Hochzeitstag ewig in schöner Erinnerung. Doch so manche(r) hat nach einiger Zeit Schwierigkeiten, sich an das genaue Datum zu erinnern. Was viele mit einem Augenzwinkern abtun würden, war für eine deutsche Ehefrau eine Katastrophe und somit auch ein großes Streitthema. Ihr Gatte vergaß auf das Ereignis nämlich, woraufhin die enttäuschte Frau die Polizei alarmierte. Diese konnte das Paar wieder versöhnen.