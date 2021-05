Länder fordern von Regierung bessere Einbindung

Treffen mit Van der Bellen in Mürzsteg

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte die Landeshauptleute am Mittwoch zu einem informellen Austausch an seinem zweiten Amtssitz im steirischen Mürzsteg getroffen (Bild oben). Thema war unter anderem das Ende des Corona-Lockdowns am Mittwoch, begleitet von umfassenden Öffnungsschritten.