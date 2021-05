Die allerletzte Erörterung für 3000 Maturanten

Sechs Stunden lang schrieben die 88 Schüler die Klausur in „Betriebswirtschaft und Rechnungswesen“. Auch in der HAK in Zell am See traten die 57 Abschlussklässler bereits am Mittwoch zur Reifeprüfung an. Vom Bund erhielt die Schule etwa 350 zusätzliche Covid-Tests. „Alle Maturanten ließen sich am Dienstag testen, die Ergebnisse gelten dann bis einschließlich Donnerstag. Am Freitag, zur Mathematik-Matura, testen wir an der Schule selbst“, erklärt Direktor Thomas Hauer.