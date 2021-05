Neuer ÖSV-Boss: Das ist Karl Schmidhofer

„Ich war mein Leben lang in der Wirtschaft, habe viele Betriebe geleitet, vor allem im Tourismus, Seilbahn-Betriebe mit hunderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ich weiß, was das für eine große Aufgabe ist.“ So stellt sich der Steirer Karl Schmidhofer, designierter neuer ÖSV-Präsident, gegenüber der Salzburg-„Krone“ vor. Er soll Peter Schröcksnadel folgen - und würde dafür sein Nationalratsmandat zurücklegen.