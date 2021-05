S18-Pläne: „Bei Vorhaben blutet mir das Herz“

Über Fakten informieren

Zudem will der Ried-Liebhaber und -nutzer über Fakten informieren. „Wir müssen den Menschen bewusst machen, was Sache ist.“ Etwa, dass bis zu 60.000 Fahrzeuge auf der Schnellstraße unterwegs sein werden. Über die Transitachse Grindel- und Reichsstraße könnten täglich bis zu 20.000 Pkw und Lkw rollen. Als Vergleich führt Schneider die A 14 an, auf der es zwischen 45.000 und 50.000 Fahrzeuge sind.