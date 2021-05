Frau verstarb bei Wohnungsbrand in Graz

Aus bisher noch unbekannter Ursache brach am Montag in einer Wohnung am Burgfriedweg in Graz ein Brand aus. Die Berufsfeuerwehr Graz rückte aus und konnte die Flammen zwar erfolgreich bekämpfen, doch für eine Frau, die sich in der Wohnung befand, kam jede Hilfe zu spät.