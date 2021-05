Linz sorgt für natürliche Klimaanlagen in der City

In Linz gilt dasselbe wie in anderen dicht verbauten Großstädten: Sobald die erste Hitzewelle kommt, staut sich die Wärme in der City. Umgeben von aufgeheizten Fassaden und glühendem Asphalt wird der Aufenthalt zur schweißtreibenden Angelegenheit. In den späten Abendstunden steht die heiße Luft immer noch in den Straßen. Bäume können da für Abkühlung sorgen. „Einer kühlt in etwa so stark wie 15 Klimaanlagen“, unterstreicht Stadtgrün-Referent und VP-Stadtvize Bernhard Baier die Wichtigkeit des geplanten Projekts.