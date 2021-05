Beamte an BHs werden beschimpft und beleidigt

Die Polizei musste 2020 zu sechs BHs ausrücken, am häufigsten zur BH Weiz, wo es sechsmal Probleme beim Vollzug des Tierschutzgesetzes gab.Mehrere Hundert (!) Messer wurden in den Standorten abgenommen, in der BH Graz-Umgebung sogar zwei Schusswaffen. „Jemand, der sich schon bei der Antragstellung um Sozialhilfe daneben benimmt, sollte am besten auch erst gar keine bekommen“, fordert Kunasek.