KI „Marvel.ai“ klont Stimmen - sogar von Toten

KI sollen Stimmen Toter wiederbeleben

„Mit der vollständigen Kontrolle über ihre Stimme und ihre Verwendung kann sich jeder Influencer, jede Persönlichkeit oder jede Berühmtheit buchstäblich an mehreren Orten gleichzeitig befinden“, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung am Freitag. Wie Veritone-Präsident Ryan Steelberg dem US-Magazin „The Verge“ sagte, sollen sich mittels Marvel.ai sogar die Stimmen der Toten wiederbeleben lassen. So könnte laut Steelberg beispielsweise der 2009 verstorbene US-Nachrichtensprecher Walter Cronkite mithilfe alter Audioaufzeichnungen dazu gebracht werden, die nächtlichen Nachrichten erneut vorzulesen.