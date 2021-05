Eine Frau für die Innsbrucker Volkspartei

Spätestens im Jahr 2024 wird in Innsbruck wieder gewählt. Durchaus möglich ist, dass es schon früher zum Urnengang kommt, denn die Regierung in Innsbruck ist eigentlich längst am Ende. Gekittet wird sie nur mehr durch politische Sesselkleber, die allesamt Angst haben, nach der nächsten Wahl nicht mehr hin zum Futtertrog zu gelangen.