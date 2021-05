Ausverkauft! 3x3-Korbjäger feiern in Graz ein Fest

Training im Innenhof

Für Österreich gehen der Grazer Moritz Lanegger und Co. an den Start. Derzeit holt sich das „Team Graz“ beim Vorbereitungsturnier in Wien den Feinschliff für das Saisonhighlight in der Steiermark, wo man am kommenden Mittwoch das Training aufnehmen wird. Unter anderem auf einem exklusiven Court im Innenhof des Spielerhotels „Weitzer“. Von dort aus soll der Aufstieg in den 3x3-Olymp und damit auch zu Olympia nach Tokio 2021 gelingen.